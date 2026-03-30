Mazón pide personarse en la causa judicial en la que se investiga la gestión de la dana

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha decidido personarse en la causa judicial de la DANA. Lo hace acogiéndose a una figura legal que le permite intervenir en el proceso para defender sus derechos y acceder a toda la información del caso. Aunque él no está imputado, sí quiere tener presencia en el procedimiento.

Una decisión que ha tomado el expresident de la Generalitat Valenciana después de que la jueza de Catarroja haya decidido citarlo como testigo en la causa- aún sin fecha- tras una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que descartó que tuviera responsabilidad penal.

En el escrito presentado a la magistrada, el decano del Colegio de Abogados de Alicante señala que su cliente "desde el inicio del procedimiento ha mantenido una posición de máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas en el seno de la causa, aun teniendo conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica". "Esa posición de prudencia procesal no obedecía a pasividad alguna, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la actuación de la instructora ni en la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana", añade.

Por ello, "hasta este momento no se consideró necesaria la personación voluntaria", pero "tras el auto del TSJCV, y compartiendo plenamente las conclusiones alcanzadas por este órgano respecto de la inexistencia de responsabilidad penal del señor Mazón, es el momento de hacer efectiva la prerrogativa para analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aun después de la resolución del Tribunal competente".

Mazón fue invitado a comparecer en calidad de investigado por la jueza instructora hasta en tres ocasiones mientras fue president de la Generalitat, cargo que dejó el pasado 2 de diciembre.