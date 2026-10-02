Las lluvias provocan 77 incidentes en la Comunitat Valenciana y reducen el tráfico de vehículos un 80%

Las precipitaciones registradas en la Comunitat Valenciana durante la alerta meteorológica iniciada este jueves por la tarde han provocado un total de 77 incidentes, menos de los previstos porque las lluvias más intensas han caído en el mar, y han reducido el tráfico de vehículos en más de un 80%, lo que demuestra que "la gente ha estado en sus domicilios".

Así lo ha trasladado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a los medios tras la reunión a primera hora de este viernes del Cecopi en el Centro de Coordinación de Emergencias en L'Eliana (Valencia).

Aunque las tormentas han sido torrenciales en algunas zonas durante la pasada noche, como en Oropesa, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Polinyà del Xúquer o la Safor, "afortunadamente", la previsión más adversa se ha concentrado en el mar y no ha impactado en la zona litoral de Valencia y el sur de Castellón, donde había "verdadera preocupación".

"Se han registrado en el Mediterráneo lluvias de más de 160 litros por metro cuadrado en diez minutos, que llegaban aproximadamente a 600 litros por metro cuadrado en una hora. Si hubieran impactado en el litoral, habría habido importantes problemas todo el litoral, la zona dana y el sur de la provincia de Castellón", ha expuesto Valderrama. Además, ha señalado que, al impactar las precipitaciones más intensas en el mar, se ha "evitado tener inundaciones importantes".

Por tanto, ha destacado que "lo importante es que han habido muy pocos incidentes: estamos hablando a esta hora de 77 en toda la Comunitat Valenciana relacionados con estas lluvias y tormentas que se han ido produciendo a lo largo de la noche". Se trata de incidencias que "no son de gran relevancia": achiques de sótanos o de calles y problemas de circulación.

Respecto a las alertas activadas, actualmente siguen en nivel rojo en el litoral norte y sur de la provincia de Castellón y en naranja en todo el interior de Castellón, la provincia de Valencia y el litoral norte y sur de la provincia de Valencia. Estas alertas se mantendrán "aproximadamente" hasta las doce del mediodía. Paralelamente, hay otro aviso naranja en el litoral norte y sur de la provincia de Alicante, que se prevé que finalice a las 20 horas.

El conseller ha remarcado que se trata de predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que puede haber variaciones a lo largo del día, por lo que ha instado a la ciudadanía a mantener "todas las medidas preventivas". Por eso ha explicado que la Generalitat va a mantener los puntos de observación hasta mediodía y que seguirá activo el grupo de seguimiento de riesgo junto a Aemet, las confederaciones hidrográficas y las unidades de Protección Civil.

Sobre la respuesta de la población a este episodio de lluvias, ha resaltado que "donde se han producido lluvias torrenciales se ha demostrado que la concienciación y la transmisión de información ha funcionado". Como ejemplo ha señalado que el tráfico de vehículos se ha reducido en más de un 80% y el de vehículos pesados en aproximadamente en un 60%: "La gente ha estado en sus domicilios".

De cara a las próximas horas, Valderrama ha indicado que "preocupa que pueda producirse un cambio de las lluvias y que en algún momento sean torrenciales en algún punto muy concreto". También "preocupa" que pueda haber instalaciones eléctricas afectadas por el viento y por las lluvias.

En cuanto al estado del tráfico, actualmente sigue cortada la N-340 entre Vinaròs y Tarragona por las lluvias en esta última ciudad, con lo que los desplazamientos hacia Barcelona se deben realizar por la AP-7. En Eslida también se ha cortado la CV-223.