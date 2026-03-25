Llorca niega "trato a favor" hacia su pareja en el acceso a una plaza en la Diputació de València

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha negado que exista ningún "trato a favor" hacia su pareja en el acceso a una plaza de funcionaria en la Diputació de València y ha denunciado la existencia de una "cacería" sobre ella por ser "la mujer de", al tiempo que ha cargado contra el "machismo" de "muchísimos políticos" y también de "algunos periodistas o comentaristas de opinión pública".

Así lo ha manifestado el jefe del Consell, en declaraciones a los medios este miércoles, a raíz de la publicación de una información de 'elDiario.es' que revela que la corporación provincial ha fichado a su pareja, hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), del que Llorca fue alcalde hasta su nombramiento como jefe del Consell. De acuerdo a esta publicación, la pareja de Llorca pasaría a cobrar el doble de la retribución que tenía en el consistorio alicantino.

El 'president' ha expuesto que, cuando fue elegido jefe del Consell, "una de las primeras decisiones" que tomó fue trasladar su domicilio a València "por razones obvias laborales", y ha indicado que, "un tiempo después", su pareja, "que es funcionaria de carrera hace más de 20 años", incluso antes de conocerle a él, decidió "reconciliar nuestra vida familiar y laboral, trasladarse y pedir una comisión de servicios, como pide cualquier otro funcionario, en este caso, para ocupar un puesto la Diputación de Valencia en su escala".

"Mi pareja es administrativa, es un grupo C1, y entró a trabajar hace unas semanas, después de pasar un procedimiento legal, supervisado por los técnicos, de libre concurrencia tengo entendido, y todo ha transcurrido ajustado a la legalidad y ella percibe una retribución exactamente igual a cualquier otro administrativo de su rango", ha defendido Pérez Llorca, que ha cuestionado que todo esto "sea una noticia".

Fuentes de la Diputación han asegurado a Onda Cero que se ha actuado con "absoluta normalidad administrativa", que se trata de una plaza que estaba vacante desde octubre-noviembre de 2025 y que se ofertó en comisión de servicio. Además, han puntualizado que la pareja del 'president' es funcionaria desde el año 2008, por lo que "cumple sobradamente con los requisitos de experiencia y trayectoria en la administración pública".

PSPV y Compromís piden explicaciones

Entre los grupos de la oposición de izquierdas, el síndic socialista, José Muñoz, ha reclamado "explicaciones urgentes" al 'president' y líder del PPCV sobre el traslado de su pareja "a 30 metros" del Palau de la Generalitat "en una institución pública cobrando el doble". Según ha denunciado, esta situación demuestra que "el Partido Popular se ha acostumbrado a que esto es su monopolio, su cortijo", mediante una comisión de servicios hecha "a plena luz del día, sin nocturnidad".

Además, ha avanzado que el PSPV no cierra "ninguna puerta" para denunciar el nombramiento ante cualquier órgano, aunque todavía no ha concretado si será judicial o ante Antifraude. Sí ha hecho notar que se debe "acreditar una urgente necesidad" que, a su juicio, "no aparece por ningún lugar": "La urgente necesidad no puede ser que a tu pareja le hayan nombrado 'president'. Eso no se sostiene ante la ética y la opinión pública".

Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha asegurado que la nueva situación laboral de la pareja de Llorca refleja una "poca vergüenza" por parte del 'president' y del PP. Ha cuestionado que "de todos los funcionarios, solo la mujer del 'president' sea la persona idónea para ocupar un despacho a 30 metros del Palau de la Generalitat" y para "cobrar el doble".

"Se han creído que esto es un cortijo y han perdido toda la vergüenza. Esto es un absoluto escándalo", ha aseverado.

Por su parte, el 'popular' Nando Pastor ha defendido que una comisión de servicios es una "práctica habitual" en la función pública: "Trasladar una plaza de un puesto público que uno tiene en propiedad a otra administración es una práctica habitual del día a día. Una comisión de servicios al final es eso en la función pública. Por lo tanto, que me expliquen a mí dónde está el problema".

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha sostenido que el hecho de que la pareja de Llorca vaya a ocupar un puesto de funcionaria en la Diputació de València es algo "absolutamente normal" al haber sido mediante comisión de servicios.