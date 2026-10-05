En libertad los cinco detenidos por los incidentes en la manifestación por la vivienda de València

La titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València ha decretado este lunes la libertad provisional sin medidas cautelares de las cinco personas detenidas por su presunta implicación en los altercados registrados el pasado sábado en la ciudad al finalizar la manifestación por el derecho a la vivienda.

Las cinco personas arrestadas quedan ahora investigadas en una causa abierta por delitos de desórdenes públicos, daños, atentado y lesiones, sin perjuicio de ulterior calificación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La protesta para reivindicar en València el derecho a la vivienda, convocada por las asociaciones Sindicat de Llogateres, Entrebarris, Plataforma Afectados por la Hipoteca y Sindicat Habitatge València, se saldó con cinco personas detenidas y nueve agentes de la Policía Nacional heridos, según informaron fuentes policiales.

Algunos de los manifestantes traspasaron el vallado y cordón de seguridad que se había desplegado en torno al Palau de Les Arts, punto de conclusión de la multitudinaria protesta y donde se celebraba un foro de inversión inmobiliaria, y se introdujeron en la parte exterior del recinto. La Policía intervino con cargas, gas lacrimógeno y pelotas de goma.

A las puertas de la Ciudad de la Justicia de València se ha concentrado un centenar de personas en apoyo a los detenidos en un acto convocado bajo el lema 'No a la represión a la lucha por la vivienda!.

Durante la concentración se ha vivido momentos de tensión cuando algunos de los participantes han increpado a los medios de comunicación por grabar la salida de la sede judicial de los cinco detenidos del pasado sábado en la manifestación por la vivienda y han tratado de tapar con toallas y otros objetos las cámaras.

Los participantes, que han recibido con aplausos la puesta en libertad de los detenidos, han gritado durante la concentración "detenidos, libertad"; "defendamos nuestras casas, defendamos nuestra clase"; "la policía tortura y asesina"; "contra la represión, lucha de clases"; "no es ningún delito defender nuestras casas" o "ellos por dinero, nosotros por amor", entre otras proclamas.

Los sindicatos organizantes han explicado que los cinco detenidos han estado retenidos desde el sábado en el Complejo Policial de Zapadores y han criticado que "hasta el domingo no pudieron ver a sus abogados", además de denunciar "trato vejatorio" recibido por parte de los agentes policiales.

Desde el Sindicat d'Habitatge València, el portavoz de la organización, Quique Tàrrega, ha criticado la actuación de la Policía el pasado sábado en la manifestación, "una completa represión y brutalidad, con gases lacrimógenos, golpes de porra y cinco detenciones arbitrarias y fuera del lugar de la manifestación".

"La crisis de la vivienda es una cuestión completamente insostenible para la gran cantidad de la clase trabajadora", ha sostenido el portavoz. Por ello, exigen una "respuesta colectiva" a esta situación: "Exigimos continuar movilizándonos en la calle, queremos que haya repercusiones legales tanto para la Delegación del Gobierno como para la Policía", ha explicado Tàrrega.

Otra de las organizaciones convocantes de la concentración de apoyo a los detenidos ha sido el Sindicat de Llogateres València, cuya portavoz, Eva García, ha exigido "responsabilidad por la actuación policial salvaje", y ha lamentado "que la escena final de la manifestación se pareciese a una escena bélica".

"Exigimos responsabilidades tanto policiales como políticas", ha pedido la portavoz de la asociación, que ha resaltado que "lo que no puede ser es que tengamos a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, sin hacer ningún tipo de declaración y sin dar ningún tipo de responsabilidad ante todo esto".

"Queremos manifestarnos en paz queremos y se deje atrás la ley Mordaza porque lo que hace es violentar a las personas y desatender a las necesidades que tenemos las personas de los sindicatos y las personas trabajadoras que estamos reclamando un derecho a la vivienda", después de señalar que hay más de 30 personas heridas tras las protestas del pasado sábado.

La portavoz ha explicado que se están "sentando con todos los sindicatos" y tienen una fecha "casi cerrada" para convocar un huelga general: "Esto no va a parar. Caiga quien caiga, esté por delante el gobierno que esté, las inquilinas y las personas que tenemos derecho a una vivienda, vamos a seguir luchando para que esto se ejerza y tener un techo digno, vamos hacia la huelga general".

Alerta Solidària también ha estado presente en la concentración, donde su portavoz, Maria Josep Martínez, ha indicado que los policías fueron "negligentes" en una manifestación "masiva y pacífica", hasta que ocurrieron las "cargas policias".

Sobre los detenidos, ha comentado que "sorprende que la detención haya durado 48 horas y se les acuse de desorden y de atentado a la autoridad". "Da la sensación que quieren atemorizar a un colectivo que genera una presión importante, que es un derecho de la vida como es la vivienda", ha argumentado.

"Denunciamos la violencia de un fracasado dispositivo policial, pedimos responsailidades a la delegada del Gobierno, expedientar a los agentes que golpean de manera antiregalmentaria a los manifestantes, una disuclpa pública y un cambio de modelo inmediato", ha concluido la responsable de Alerta Solidària.