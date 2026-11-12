Levantan la acampada por la vivienda de València tras 40 días en la Plaza del Ayuntamiento

La acampada por la vivienda que desde hace 40 días permanecía instalada en la plaza del Ayuntamiento de València ha comenzado a levantarse, según han informado los acampados en un comunicado y han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

En el comunicado afirman que las instituciones "no han estado a la altura" y "no han dado las respuestas necesarias", y señalan que han "agotado" sus "vías de protesta y reivindicación" y se encuentran "ante una situación límite: o desacampamos o nos enfrentamos a un desalojo forzoso".

Tras afirmar que la seguridad de todas las personas que forman parte de la acampada y la no violencia siempre han sido su prioridad, señalan que quieren retirar las tiendas "de forma pacífica y ordenada, limpiar la plaza y dar todos los materiales posibles a quienes más los necesitan".

"Durante 40 días hemos resistido, hemos intentado dialogar, hemos presentado propuestas y buscado soluciones en la emergencia habitacional, pero las instituciones no han estado a la altura -afirman los acampados-. No han dado las respuestas necesarias, ni el Ayuntamiento ni la Generalitat han querido sentarse a hacer política con nosotros, a hablar. Hemos agotado nuestras vías de protesta y reivindicación y nos encontramos ante una situación límite: o desacampamos o nos enfrentamos a un desalojo forzoso".

"Nos levantamos, pero no renunciamos a nada", subrayan en el comunicado, en el que destacan: "Hemos construido mucho más que una acampada. Hemos creado comunidad, hemos tejido redes de apoyo y hemos demostrado la fuerza de la ciudadanía organizada".