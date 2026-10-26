Léleman Conqueridor suma con autoridad la primera victoria

l Léleman Conqueridor se desquitó en la segunda jornada de Superliga ante un UC3M Voleibol Leganés que no tuvo opciones en Nou Moles. Los de Paulo Renan Bertassoni vencieron con un contundente 3-0 (25-21/25-16/25-21) y recuperaron buenas sensaciones. Acertados en el bloqueo y en el saque, la victoria recordó a la mejor versión del equipo demostrada en esta pretemporada.

Sin ansiedad y con buenos tiempos, el Léleman Conqueridor fue creciendo en pista. Un UC3M Voleibol Leganés bien plantado en Nou Moles le mantenía el pulso cuando los valencianos se marchaban de dos o tres en el marcador. Los visitantes rápidamente recuperaban la distancia y así estaba transcurriendo el arranque de una manga que terminó de romperse en manos de Vicente Monfort. Después de hacer dos grandes colocaciones, primero a Mauro Zelayeta y después a Romaní, el dorsal 12 cogió el saque para poner el 18-15, que provocó el primer tiempo muerto del partido. La segunda pausa llegó prácticamente de forma consecutiva porque Yainel Chávez tuvo que frenar de nuevo a un Vicente Monfort que llevó el marcador al 20-15. Solo el saque a la red pudo impedir la racha que terminó por darle el punto a los madrileños, Cuando los visitantes consiguieron reencontrarse y ponerse a dos de diferencia, Zelayeta y el Koko Linares salieron a rematar el set 25-21.

Con mayor dominio se mostraron los valencianos en el segundo set, que desde el inicio pusieron tres de diferencia. Con 4-1 y de nuevo tiempo muerto solicitado en el banquillo local, el Conqueridor continuó forzando el marcador hasta el 15-9. Bertassoni mantenía a los mismos jugadores desde el arranque y le estaba funcionando. Una reacción de los madrileños permitió ajustar el electrónico a dos iguales, y el técnico brasileño no quiso que la remontada se completara. Con la pausa el equipo salió de nuevo concentrado para afrontar un cierre de set que tuvo el acierto de Jonás Ponzio al saque que terminó dejando el set en 25-15.

La tercera manga tampoco tuvo color para los visitantes. El Conqueridor puso la directa desde el inicio sin titubear y con una ventaja de tres puntos que fue manejando con mucho criterio. Bertassoni seguía apostando por sus titulares y continuó manteniéndolos en pista casi hasta final del set. Aparecieron Nacho Huerta, Juanmi González, Adrián García y repitió Jonás Ponzio para definir el set. El argentino volvió a estar muy acertado en los puntos que disputó. El Conqueridor se divertía y sonreía con un bloqueo de Romaní que encarrilaba un poco más el set. El 25-21 se volvió a repetir en el electrónico para cerrar la primera victoria en esta temporada.

El equipo valenciano consiguió reencontrarse con las buenas sensaciones en su estreno en casa y dejó atrás lo sucedido en Melilla. El próximo encuentro volverá a ser muy exigente para el Conqueridor, que tendrá que verse de nuevo las caras contra el CV Guaguas. Esta vez el enfrentamiento será fuera de casa después de haber disputado la gran final del Trofeo Ciutat de Valencia hace escasas sem