Lafuente rechaza la 'prioridad nacional' y reclama presupuestos "con respeto a las personas"

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha rechazado la 'prioridad' nacional y ha señalado la "dudosa constitucionalidad" del concepto que exige Vox en sus negociaciones para llegar a pactos autonómicos con el PP.

Así lo ha trasladado en un encuentro informativo de Nueva Economía Fórum celebrado este lunes en València en el que ha estado acompañado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, así como autoridades y agentes sociales.

Lafuente se ha mostrado "convencido" de que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "puede sacar adelante los presupuestos", pero ha añadido que se tiene que hacer "con respeto a las personas". "Esa prioridad nacional en este momento es muy discutible", ha destacado.

En este sentido, ha afirmado que su "prioridad nacional es recuperar el diálogo": "Se necesitan unos presupuestos sí o sí. Los vetos no sirven para avanzar".

"No soy jurista, pero por lo que oigo, la dudosa constitucionalidad está encima de la mesa. Por lo tanto, algo que es dudoso yo no lo continuaría, y lo que sí que pedimos es que sepan negociar y ceder", ha agregado.

Lafuente también ha apoyado la regularización extraordinaria de personas migrantes. "Es imprescindible que este personal venga y seamos capaces de formarlo, y se adapte a nuestra sociedad", ha aseverado.

El representante de los empresarios valencianos ha reconocido que le habría "gustado" que la regularización hubiera nacido del "consenso político".