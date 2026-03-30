El Kolectivo de Jóvenes Parke de Alfafar presenta dos quejas ante el Síndic por el impago de Generalitat

El Kolectivo de Jóvenes Parke, entidad asentada en el barrio del Parque Alcosa de Alfafar, ha presentado dos quejas ante el Síndic de Greuges contra el Ayuntamiento de Alfafar y la Conselleria de Serveis Socials, ante la vulneración de derechos fundamentales que consideran se está produciendo.

Afirman que hay una persecución ideológica y un acoso institucional amenazándoles con desmantelar sus proyectos que dan apoyo a cientos de familias en situación de vulnerabilidad. Juanmi Fernández es miembro del colectivo.

Insisten en que no pararán hasta que la consellería abone la cuantía pendiente destinada al mantenimiento de sus centros que se eleva a 320.000 euros. Por otro lado, achacan al consistorio no dar respuesta a la renovación del convenio de la cooperativa, que reiteran lleva seis años caducado, y exigen que no se desaloje el único supermercado solidario activo tras la dana y que sigue atendiendo a más de 300 familias a la semana.

Ha avanzado que están valorando la posibilidad de judicializar la situación actual. Tienen previsto llevar a cabo una campaña con distintas acciones para que cese lo que califican de un enriquecimiento ilícito por parte de la generalitat y hasta que no se renueven los convenios actuales.