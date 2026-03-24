La jueza de la dana cita a declarar a Mazón como testigo

La jueza de Catarroja ha decidido citar como testigo al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Esto se debe a que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha descartado que tenga responsabilidad penal, ni por no actuar, es decir, por omisión, ni por haber participado activamente en los hechos investigados. Por tanto, ya no se le considera sospechoso, sino alguien que puede aportar información.

La magistrada señala que, tras la decisión del Tribunal Superior, no tiene sentido investigarlo penalmente en el futuro, ya que no hay indicios de delito. Sin embargo, esto no impide que declare como testigo para ayudar a aclarar lo ocurrido, especialmente en relación con la gestión de la emergencia del 29 de octubre. Su declaración se realizará cuando la decisión del tribunal sea firme, y también se le pedirá que entregue voluntariamente sus comunicaciones de ese día.

Además, el auto incluye otras medidas: se citará también como testigo a Ruth Merino, portavoz del Consell el día de la DANA y se pedirá a varios alcaldes que aporten sus registros de llamadas y mensajes relacionados con la emergencia. Finalmente, la jueza ha solicitado nuevas aclaraciones a un responsable de Emergencias y una prueba caligráfica a una exconsellera, Salomé Pradas, para verificar un documento manuscrito aportado por el Subdirector de Emergencias.

¿Puedes negarse a acudir a declarar Como testigo Carlos Mazón?

Según la legislación española vigente, en principio no puede negarse a acudir a declarar si ha sido citado formalmente como testigo por una autoridad judicial. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los testigos tienen el deber de comparecer ante el juez cuando son citados. Si no lo hacen sin causa justificada, pueden enfrentarse a sanciones, como multas e incluso a ser conducidos por la fuerza pública. Por tanto, Carlos Mazón, en su condición de testigo, está obligado a acudir cuando se le cite.

Ahora bien, hay una diferencia importante: acudir a declarar no es lo mismo que estar obligado a responder a todas las preguntas. La ley permite que un testigo se niegue a contestar determinadas cuestiones si la respuesta pudiera perjudicarle penalmente ( esto está recogido en el derecho a no autoincriminarse), o en casos específicos protegidos por ley (como el secreto profesional).

En definitiva, el expresident de la Generalitat Valenciana no puede negarse a ir, pero sí podría negarse a responder a ciertas preguntas en situaciones concretas previstas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.