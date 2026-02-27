La jefa de prensa de Mazón informó de lo que éste hizo la tarde del 29-O por suposiciones

La jefa de prensa del expresident de la Generalitat Carlos Mazón el día de la dana el 29 de octubre de 2024, Maite Gómez, ha testificado que informaron a los medios de comunicación de lo que hizo Mazón esa tarde por lo que suponían o les parecía lógico, pero no hablaron con él.

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana, Gómez ha explicado que estuvo hasta las 17.30 horas trabajando en el Palau de la Generalitat, y desconoce dónde estuvo Mazón esa tarde, pues solo coincidió con él cuando subió al coche oficial para ir al Centro de Coordinación de Emergencias.

Preguntada por una acusación sobre las versiones ofrecidas desde la Generalitat sobre la llegada de Mazón al Palau, Gómez ha señalado que informaron basándose en suposiciones, en lo que consideraban lógico, pero no sobre lo que sabían porque no le preguntaron al president, han informado a EFE fuentes conocedoras de la declaración.

La jueza ha considerado poco creíble lo dicho por la testigo, y le ha señalado que no se puede creer que en un día como el de la dana, en el que acabaron falleciendo 230 personas, informaran sobre dónde estaba el president sin confirmarlo con él.

Gómez, quien es asesora del actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha indicado que durante la tarde del 29 de octubre no habló con nadie, salvo con el entonces director general de Promoción Institucional, Francisco González, pero por cuestiones que no tenían nada que ver con la emergencia.

Ha asegurado que a las 19.45 horas le llamó María Jesús García, directora general de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales, para decirle que fuera al Palau con la intención de ir a l'Eliana, donde desde las 17.00 horas estaba reunido el Cecopi por la emergencia de la dana, aunque no le dijo el motivo.

Ha explicado que el coche oficial, en el que iban Mazón y un asesor, Josep Lanuza, la recogió finalmente en las Torres de Serranos, y al poco de subir sonó el Es-Alert, pero no pudo ver la reacción del resto de ocupantes ya que ella iba sentada delante.

En ese momento, llamó a sus hijas porque estaban solas y a su marido, que estaba trabajando en un polígono y que le dice que no pueden salir y que pasará la noche allí; también habla con Francisco González para contarle que van de camino a l'Eliana.

Gómez decidió en ese momento que no se enviara la agenda del president a los medios de comunicación y que se anularan los billetes que tenía el equipo de prensa para acompañar a Mazón a un acto previsto en Madrid al día siguiente, ya que entendió que no iban a coger el tren de las 6.00 horas de la mañana.

La jefa de prensa del entonces president ha indicado que fue consciente de la situación cuando llegó al Centro de Emergencias, y que ella no traslada ni comenta nada porque no es su trabajo y entiende que al presidente le informan las personas que están llevando la emergencia.

Ha asegurado que de camino al Cecopi no le dio tiempo de mantener una conversación, pero tenía la sensación de que el president estaba plenamente informado de la emergencia, y aunque no escuchó lo que pudiera decir Mazón, ha indicado que hablaban del embalse de Forata.

Una vez en l'Eliana tampoco escuchó ninguna conversación ni de Mazón, ni de ninguno de los dos investigados en esta causa, la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Llegó a casa entre la 1.15 y la 1.30 horas del 30 de octubre, tras la comparecencia de Mazón en el Centro de Emergencias, y, según ha precisado, volvió en el coche con Mazón, con quien estuvo comentando cómo organizar el día siguiente, pero éste no le dio ninguna pauta sobre cómo afrontar la comunicación de la emergencia.

Durante su declaración también ha añadido que ningún periodista le llamó por la tarde preguntando por Mazón; que no le corresponde a ella informar al president sobre la situación que se estaba viviendo en la provincia de Valencia, y que nadie le dio información sobre las medidas que se estaban tomando ese día.