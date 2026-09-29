La Iniciativa Legislativa Popular “Por unas Aulas Climatizadas” consigue 23.000 firmas que han sido presentadas en Les Corts

La Confederació Gonzalo Anaya y el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular “Por unas Aulas Climatizadas” han entregado en Les Corts las 23.000 firmas de apoyo que ha recibido su propuesta para exigir un Plan Integral Sostenible de Climatización para los centros educativos.

Los centros han recibido entre 5.000 y 25.000 euros cuando en algunos casos poder climatizar un aula puede tener un coste de entre 2500 y 4000 euros. Insisten en que adquirir ventiladores o aparatos portátiles no es suficiente para hacer frente a las altas temperaturas tal y como ha recordado la presidenta de FAMPA-Valencia Elisabeth García.

Según Toni González, presidente de la Asociación de directores y directoras de secundaria del País Valencià, ADIES, las temperaturas extremas han provocado graves consecuencias para la salud, y afectan al rendimiento del alumnado. Una vez entregadas las firmas la propuesta pasará a ser debatida en alguno de los próximos plenos en Les Corts.