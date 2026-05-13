Un informe de FANUCOVA concluye que la Comunitat Valenciana debería mejorar como territorio para facilitar tener hijos

Un informe de la Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana (FANUCOVA) concluye que 7 de cada 10 familias consideran que la Comunitat Valenciana debería mejorar como territorio para facilitar tener hijos. Más de la mitad de las familias reconoce que habría tenido más hijos si las condiciones económicas y de conciliación hubieran sido mejores.

La mayoría de las familias numerosas encuestadas están formadas por tres hijos (58%), seguidas por las familias de cuatro hijos (18%). Además, un 21% convive con algún miembro con discapacidad o está a la espera del reconocimiento oficial. En cuanto a la composición familiar, el 85% son matrimonios o parejas, mientras que un 7% son familias monoparentales, un 6% familias reconstituidas y un 1% familias de acogida.

Según el informe el problema para formar una familia no es la falta de deseo sino las dificultades estructurales que encuentran muchas familias para poder hacerlo en condiciones adecuadas. Las familias también consideran que las ayudas actuales no tienen en cuenta el número de hijos ni el tamaño real de la unidad familiar ni sus necesidades. Según su vicepresidenta Celia Chavero es necesario reforzar las ayudas con la aplicación de la Renta Familiar Estandarizada.

La conciliación familiar y laboral así como la alimentación, el principal gasto mensual, seguido de la vivienda, a la que de 4 de cada 10 hogares destinan más del 30% de sus ingresos mensuales, son otras de las problemáticas actuales. El estudio revela que únicamente el 35% de los hogares llega a final de mes sin dificultades, mientras que el resto reconoce tener problemas para afrontar los gastos cotidianos. Entre las medidas más demandadas destacan una reducción de jornada compatible con el salario (32%), ayudas a la conciliación (26%) y mayor flexibilidad laboral (25%).

Acogimiento

El estudio incorpora este año un apartado específico sobre acogimiento familiar con el objetivo de visibilizar la necesidad existente en la Comunitat Valenciana de familias dispuestas a acoger menores. Los datos revelan que casi un 30% de las familias numerosas se ha planteado el acogimiento o afirman que podría interesarle recibir información sobre esta posibilidad.