Hoy venía pensando en… la visita de Kiat Lim a Valencia.

Me hubiera gustado que el presidente del Valencia, hijo del dueño, hubiera aprovechado su visita a Valencia para reunirse con los futbolistas y exigirles en estos nueve últimos partidos que faltan para que acabe el campeonato. A tres puntos de Europa y con 27 en juego me hubiese gustado que la máxima autoridad del club hubiera sentado a los jugadores y les hubiera exigido pelear por volver a Europa. Pero no. No hubo encuentro con los futbolistas.

Pero Kiat Lim no es hombre de fútbol y a tenor de sus publicaciones en sus redes sociales está mucho más preocupado de otras cosas que del club que preside. Al igual que su padre estos últimos años. Así que no, no hubo mensaje de Kiat a la plantilla para “apretarles” y que peleen estos últimos nueve encuentros por regresar a Europa.

Si lo hizo Ricardo Arias en los medios oficiales del club. El bueno de Ricardo demuestra una vez más que no tiene pelos en la lengua y que dice lo que piensa sin importarle donde lo dice. Y Arias, que sí es hombre de fútbol, dejó claro en la radio del club que en estos últimos nueve partidos el Valencia tiene la obligación de mirar hacia arriba. No pronunció la palabra Europa pero si dijo eso de que “mirar para arriba no es un sueño, es una realidad”. La palabrita sigue siendo un “tabú” incluso para un tío como Arias que se caracteriza por no dejar nunca indiferente a nadie con sus opiniones.

Solo espero que para Corberán de puertas adentro no lo sea. Espero y deseo que el entrenador, ya que no lo hace en público, les marque el objetivo de aquí a final de temporada de regresar a Europa la próxima campaña. Corberán no puede ni debe dejar que sus futbolistas se relajen una vez sumados los 40 puntos. Que de esas ya hemos visto unas cuantas. Y no me vale eso de que no hay plantilla para conseguirlo. El Valencia es el octavo presupuesto de La Liga y los refuerzos de invierno, especialmente el de Guido, le han abierto las posibilidad de pensar en cotas mayores. No seamos mediocres ni conformistas…