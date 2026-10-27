Hoy venía pensando en... Unai Simón

Hoy venía pensando en… Unai Simon.

Y diréis… qué pinta en un programa deportivo de Valencia hablar de Unai Simon. Es cierto que es nuestro portero que nos hizo felices este verano consiguiendo ese Mundial para España. Pero bastante tenemos con lo nuestro aquí como para tener que volver la mirada al verano. No, tampoco venía pensando en Unai Simón por lo del Mundial.

Ayer fue la gala del Balón de Oro. Reconozco que aunque no me gustan mucho este tipo de premios y más si no hay ningún valencianista de por medio, me la vi entera. Desde la alfombra roja hasta el momento en que anunciaron para sorpresa de madridistas y cules que Harry Keane era el nuevo Balón de Oro. Antes me hizo mucha ilusión que un amigo como Rafa Benítez fuera el encargado de darle a Luís de la Fuente el merecido Balón de Oro como mejor entrenador. Honores para el riojano, un tipo sencillo, humilde y pedazo de entrenador del que ya he hablado en más de una ocasión en estos venía pensando.

Pero me quiero detener en el momento en que Unai Simón recibió el balón de oro al mejor guardameta. Su discurso me llegó al corazón y eso que no soy del Athletic. Cuentan quien conocen a Unai que eAs un tipo sencillo, de esos que no abundan en el fútbol. No en vano viajó a Londres en avión comercial lejos de lujos y tiene un coche que le dura ya 15 años porque dice que para qué cambiarlo si le funciona.

Empezó hablando de los valores y principios que le inculcó su familia desde pequeño, valoró el oasis de tranquilidad que supone su novia, destacó a sus amigos con quien lleva más de veinte años… y cuando empezó a hablar de su Athletic noté que, además de esa cara de felicidad por recibir el galardón, se le iluminaba la cara y le brillaban los ojos. Dio las gracias a todos sus compañeros de equipo especialmente a De Marcos, Iñigo Lekue y Gorka Guruceta a los que tildó de las “personas más maravillosas que le ha regalado el fútbol”. Se acordó del fallecido Koldo Asua de quien dijo que le ayudó a entender que el fútbol más allá de títulos y reconocimientos es el legado que uno deja cuando acaba siendo reconocido como buena persona y buen compañero. Y recordó que el mejor ejemplo de eso es el Chopo Iríbar quien a sus 83 años sigue teniendo ese reconocimiento. A través de ellos, dijo, ha aprendido a amar un club como el Athletic, sus colores, su historia… un club que le ha dado todo. Y se le quebró la voz cuando dijo eso de “y a una afición a la que le estoy eternamente agradecido”. Puro sentimiento expresado hacia su equipo en un momento tan importante como ese.

Pues yo quiero para mi Valencia jugadores así. Que entiendan qué significa amar estos colores y su historia y que un día puedan dejar un legado como el que algunas leyendas como los Puchades, Claramunt, Kempes, Albelda y tantos otros han dejado en el Valencia. Ojalá un día un balón de oro valencianista que hable como Unai Simón lo hizo ayer de su Athletic…