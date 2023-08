Hoy venía pensando en... si tenemos ganas de que empiece la temporada

Hoy venía pensando en… si de verdad tenemos ganas de que arranque la temporada.

Estamos a semana y media de que el Valencia visite el Pizjuán para enfrentarse al Sevilla y de verdad me pregunto si, dadas las circunstancias, tenemos o no ganas de que empiece la temporada 2023-2024. ¿Qué circunstancias?

La primera el recuerdo de lo que fue la temporada anterior. A mi aún no se me ha pasado el susto que supuso estar hasta la última jornada jugándonos el descenso. Al Valencia se le apareció la Geperudeta con Javi Guerra, Diego López y Alberto Marí. Y aún así se quedó a tres goles de consumar el descenso a segunda división. ¿Será diferente este año? No parece.

Y esa es la segunda circunstancia. No parece porque actualmente el Valencia tiene peor plantilla que la pasada temporada. Pepelu puede suplir la marcha de Nico pero… ¿y la de Kluivert? ¿y la de Samuel Lino? Ambos fueron de lo mejorcito, especialmente el holandés. Y a día de hoy no ha llegado nada no solo que los mejoren sino ni tan siquiera que los empaten. Difícil pues pensar que esta temporada será distinta a la anterior.

Es cierto que la respuesta en la renovación de abonos ha sido muy positiva. Si algo tiene la afición del Valencia es su lealtad. La puedes maltratar, pisotear, humillar… que ellos siempre estarán ahí fieles a su escudo, a su sentimiento. Aunque sea para sufrir, Mestalla nunca falla. Puede parecer una frase hecha muy manida, pero es que es la pura realidad.

Pero ese runrún de que no fue la temporada pasada pero será una de las venideras, lo del descenso digo, es lo que me hace preguntarme si de verdad queremos que empiece la temporada o como dice el refrán “virgencita virgencita, que me quede como estoy”…