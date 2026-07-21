Hoy venía pensando en… el sueño de un niño llamado Ferran Torres

Creo que muchos de nosotros aun no nos hemos recuperado del subidón experimentado el pasado domingo. Ver a nuestra selección colocarse su segunda estrella en el pecho bien merece muchos días de celebraciones. De nosotros y de esos futbolistas que lo hicieron posible. Y entre ellos el valenciano Ferran Torres.

El destino quiso que el de Foios se disfrazara de Andrés Iniesta para hacer el gol de su vida. El de la suya y el de las nuestras. Leí a Don Andrés en una entrevista previa a la final que deseaba que alguien marcara un gol como el suyo para poder decir que el suyo fue el primero pero no el único. Decía también que quería que un futbolista español experimentara ese silencio que el experimentó segundos después de marcarle a países bajos. Como si el mundo se detuviese por un instante a sus pies. Tal vez eso mismo le pasara a Ferran el domingo.

Ayer mientras el equipo español celebraba por las calles de Madrid, el de Foios publicaba una imagen en sus redes sociales de esas que ponen los pelos de punta. En un acto en Catarroja un niño llamado Ferran y apellidado Torres levantaba la Copa del Mundo que ganada en 2010. Por aquel entonces ese “xiquet” de Foios ya destacaba en las categorías inferiores del Valencia. Tal vez por eso pensó que algún día esa Copa del Mundo sería suya. Tal vez lo soñó, lo deseó con tanta fuera que ha conseguido que podamos decir aquello de que “los sueños se hacen realidad”. El suyo y el de todos los españoles que hemos tenido que esperar a que Ferran se hiciera mayor, a que pasaran 16 años, para volver a tenerla en nuestras manos y en la suya especialmente.

Y es que lo del fútbol es increíble. Como un deporte puede unir a todo un país tan polarizado como el nuestro. Ayer fueron más de dos millones de personas las que se lanzaron a la calle unidas por un mismo sentimiento, la selección española, y una misma alegría, ver a nuestros reyes del mundo. Y entre todos ellos, ese niño que un día mientras se fotografiaba con la Copa del Mundo soñaba en que un día fuera de su propiedad. Como dijo el propio Ferran “el sueño de cualquier niño del mundo”…