Hoy venía pensando en... el regreso de tres históricos a Primera

Hoy venía pensando en… el regreso de tres históricos a la primera división.

El último en conseguirlo ha sido el Málaga este pasado fin de semana. Y yo cuando pienso en el Málaga pienso en la Rosaleda y cuando pienso en la Rosaleda pienso en Ayala y Fabio Aurelio y cuando pienso en Ayala y Fabio Aurelio pienso en Albelda subido a hombros con una Senyera y cuando pienso en Albelda pienso en aquel título de liga del que han pasado ya más de veinte años. Que bonitos recuerdos.

Antes del Málaga lo hicieron el Racing de Santander y el Deportivo de la Coruña. Los tres equipos, Málaga, Racing y Depor han tenido que soportar verdaderos años de misera deambulando por las categorías inferiores del fútbol español. Unos, los del Málaga después de haber llegado a jugar incluso en Champions y otros, los del Depor después de haber incluso ganado un título de liga.

Estos tres equipos pueden servir de aviso a navegantes. El Racing, primero por Peterman y más tarde con el indio Ali Sied fue el primero en demostrar como un club histórici puede hundirse si acaba en malas manos. Han sido muchos años de penurias hasta poder regresar a primera división El Málaga, comprado por un jeque fake se hundió y hasta llegó a desaparecer del fútbol profesional. Celebro que ambos vuelvan a primera división. Al igual que el Depor. Me alegro por mis compañeros de la radio Alberto Gómez, Isa Sánchez, José Manuel Velasco y Javier Barbero. Ellos siempre fueron de primera división.

Pero la historia de estos tres equipos tiene que servirle al Valencia de toque de atención. Después de varios años coqueteando con un posible descenso y con un dueño fake nadie quiere verse en una situación similar. La historia y los títulos no te garantizan continuar todos los años peleando en la élite del fútbol español. Estos tres recién ascendidos demuestran que no por ser grande estas en peligro de un día bajar a los infiernos. Y si algún día lo haces su ejemplo demuestra que no es tan fácil volver. Así que… Dios quiera que el Valencia de Lim nunca se vea envuelto en una situación similar…