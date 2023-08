Hoy venía pensando en... lo que pides y lo que te llega

Hoy venía pensando en… las expectativas. Como se suele decir… lo que pides y lo que te llega.

Pasó con Cavani. Llegó a Valencia como una estrella y terminó marchándose por la puerta de atrás. Ayer en su presentación con Boca ni una sola palabra de su paso por el Valencia. Tampoco será recordado aquí.

Y ha pasado con Yunus. El norteamericano llegaba de la mano de Longoria y Marcelino tras ser criado en la cantera del Arsenal. Llegó libre y los 20 millones más objetivos que va a ingresar el Valencia son, no cabe duda, una buena operación. Pero tampoco su paso por el club valencianista será recordado por generaciones posteriores.

Me dijo hace ya algún tiempo uno de los que participó en su llegada que Yunus sería la próxima venta importante del Valencia. Los 20 millones le dan la razón. Cuando aún ni había debutado con Estados Unidos ya me habló del potencial que atesoraba que combinado con su juventud le podían llevar a convertirse en un futbolista importante. Lo que pides y lo que te llega. Yunus deja una pasta pero ni de lejos se convirtió en ese futbolista importante.

El norteamericano decidió no volver a jugar en el Valencia el mismo día en que su coche volaba a toda velocidad por la acera de la Avenida de Suecia. Esa noche se equivocó gravemente y su decisión, lejos de pedir perdón fue la de bajar los brazos. No lo digo yo, lo demostró en los siguientes partidos: en unos no se enteraba de nada, en otros Baraja decidió dejarlo fuera y en el decisivo por no descender, el del Betis, fue expulsado a los cinco minutos de saltar al campo. Grave muy grave su actitud.

Quizá por eso no hay que convertir a los futbolistas en ídolos ni elevarlos a los altares antes de que se lo ganen en Mestalla. Un Mestalla, por cierto, en el que se va a recomendar no comer pipas… Y digo yo… para comer pipas estábamos la temporada pasada!