Hoy venía pensando en… que nada ha cambiado.

Recuerdo haber hecho un venía pensando al regresar de mi primer tramo de vacaciones diciendo que algo había cambiado en el Valencia. Por aquel entonces y antes de iniciar la pretemporada los valencianistas habían incorporado tres nuevos futbolistas, De Haas, Sato y Dieng y recuperado a Guido Rodríguez. Era algo poco habitual en otros mercados de verano donde hasta última hora no se habían completado fichajes. Me equivoqué. Regreso hoy de mi segundo tramo de vacaciones y me he dado cuenta que nada ha cambiado. El Valencia se quedó parado completamente después de la espantada de Meunier.

Y nada ha cambiado como se demostró este pasado sábado en el Trofeo Taronga. Mal partido de un equipo al que le faltan muchos refuerzos y primeros cánticos de “Corberán dimisión”. Todo ello a semana y media de arrancar la liga para los valencianistas. Las sensaciones que vuelve a transmitir este equipo vuelven a ser las peores a poco del arranque. Y la fractura con su entrenador se evidenció tanto en su presentación como al finalizar el encuentro. Me cuesta mucho que se pueda reconducir. Ya puede ganar partidos para que Mestalla no se le vuelva a echar encima.

Me hizo gracia Diakhaby pidiendo unión a la afición. Esta afición que en un super caloroso sábado de inicios de agosto y en un partido amistoso volvió a llenar el estadio. Fueron más de 41.000 los que soportaron el calor y la decepcionante actuación de su equipo. Si algo ha demostrado esta afición todos estos nefastos últimos años es que nunca dejará solo a su equipo. Pero es lo de siempre: pedir y dar poco.

Y tiempo tendremos más adelante para hablar y analizar la presencia de Kiat Lim en el palco de Mestalla. Hay quien por redes sociales se ha quejado de la indiferencia ante su presencia. Puede que lleven razón. Pero al menos escuchó el cantico unánime del minuto 19 en el que se pedía una vez más la marcha de su padre como máximo accionista de la entidad. Fuera como fuere, que tenga claro que a los Lim… ya hace mucho tiempo que ningún valencianista les quiere en su equipo…