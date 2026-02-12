Hoy venía pensando en… que llega el derbi.

Ya falta poco para ese Levante-Valencia en el Ciutat. Un derbi al que por desgracia ambos equipos llegan con toda la urgencia del mundo. A la rivalidad ya existente por ser dos equipos de la ciudad de Valencia se añade la pelea por el mismo objetivo: el de conseguir la permanencia. Sí, conseguir la permanencia. Un objetivo normal en un recién ascendido como el Levante y poco normal en uno con la historia y la inversión tanto en verano como en invierno del Valencia.

Como sucediera en la ida en el disputado en Mestalla con el futuro de Julián Calero, que quedó muy tocado por la derrota y poco después fue despedido, a Corberán le puede pasar lo mismo. Es casi como un examen de final de curso. Una derrota ante el vecino debería no tener vuelta atrás y esa “paciencia” de la que habló Gourlay se habría agotado definitivamente. Una victoria granota dejaría a los levantinistas con 21 puntos, y un partido menos, por los 23 que tiene el Valencia. La situación sería verdaderamente insostenible, si es que no lo es ya.

Hacía tiempo que Levante y Valencia no llegaban al derbi en una situación tan parecida pese a que lo que transmiten ambos equipos es muy diferente. En el caso de los granotas, la llegada de Luís Castro les ha hecho resurgir mientras Corberán en el Valencia no consigue revivir al enfermo. Las tres últimas derrotas, ante Betis, Athletic y Real Madrid le han mandado directamente a la UVI y no tiene visos de que el médico actual acabe encontrando el remedio para devolverlo a planta. Una derrota en el Ciutat le mandaría directamente a la lona. No creo que la afición valencianista, que ya manifestó el domingo su descontento con Corberán, entienda perder en este derbi.

Por el contrario, si se produjera la victoria del Levante, a los granotas les dotaría de una gran dosis de confianza para cumplir el objetivo. Ganar al vecino y acariciar la posibilidad de pasarle en la clasificación no solo sería celebrado sino que además supondría reforzar la imagen que vienen dando los de Luís Castro.

Llega el derbi y como dice la frase de la mítica película “Los Inmortales”… “solo puede quedar uno”.