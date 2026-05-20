Hoy venía pensando en… que no habrá nada que celebrar.

En el Valencia me refiero. En el Levante sí. Digo que si el Valencia consigue por alguna de aquellas meterse en Conference League no seré yo quien lo celebre. Y espero que nadie del club lo venda como un éxito. Porque ni la temporada que han hecho es para celebrar nada y porque para un Valencia jugar en la tercera división europea jamás se puede considerar un éxito.

Ayer se cumplieron 22 años del momento en que en Goteborg el Valencia levantó su último título europeo. Y anda que no ha llovido desde entonces. Durante un tiempo el Valencia se mantuvo en la élite aunque fuera perdiendo ese estatus de “mejor equipo del mundo” conquistado en aquel 2004. No nos conformábamos simplemente con jugar la Champions, queríamos ver a nuestro equipo ganar títulos. Hasta que llegó Lim y convirtió al Valencia en una caricatura de lo que fue. Hemos llegado a tal extremo que casi que nos conformamos con no ver a nuestro equipo peleando por no descender.

Y yo me rebelo ante eso. Por eso si el sábado se le gana al Barça y se dan los resultados para que el Valencia se meta en Conference League no lo celebraré. Me alegraré sí, pero no lo celebraré. Entre tener todos los jueves libres a ver a mi equipo jugar en Europa, prefiero lo segundo no nos vamos a engañar. Y tampoco me vale eso de que será la primera piedra del camino. Si se quiere volver a Europa por la puerta grande hay que hacer dos cosas: invertir como se invirtió en 2019 y fichar un entrenador capacitado para hacerlo.

Porque hoy me entra mucha morriña de ver a Mosquera celebrando la Premier del Arsenal o a Unai Emery metido en otra final de la Europa League mientras aquí tenemos que soñar con que el sábado suene la flauta y nos metamos en esa competición llamada Conference League. Qué ganas que tengo de que vuelva el verdadero Valencia y no este, el de Lim…