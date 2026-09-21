Hoy venía pensando en… que así sí.

Hablo de la manera en que perdió ayer el Valencia ante la Real Sociedad. La imagen al acabar el partido con Mestalla aplaudiendo a sus jugadores demuestra que hay maneras y maneras de perder. La diferencia de calidad entre los donostiarras y los valencianistas fue suplida con corazón. Y no fue suficiente no pero el aficionado a diferencia de los otros partidos jugados en Mestalla se fue satisfecho de ver cómo su equipo se había vaciado sobre el césped.

Da rabia pensar el porqué ahora sí y antes no. El Valencia de ayer no se pareció en nada al que vimos antes frente al Celta, Betis o Barcelona. Con dos pequeños cambios de Óscar Sánchez y con un poco de orden y una actitud distinta a la que los futbolistas tenían con Corberán las cosas son muy diferentes ahora mismo. Nos cansamos de repetir que había que cambiar al entrenador, que ese vestuario necesitaba aire fresco: y a las pruebas me remito.

Otra de las cosas que siempre habrá que anotar en el haber de Óscar Sánchez es su apuesta por la cantera. Él ha hecho debutar a Aaron Mayol y él ha hecho que el chico pudiera cumplir su sueño de jugar en Mestalla y marcar un verdadero golazo. Incluso la entrada de Aimar Blázquez supuso una mejoría en el juego valencianista. La cantera, esa gran olvidada de Corberán.

Ahora esperamos a Javier Aguirre. El mexicano se va a convertir en la próximas horas oficialmente en el nuevo entrenador del Valencia. Estoy seguro que ayer tomaría buena nota de esos chavales de la cantera que vienen apuntando alto. Se abre una nueva era en el Valencia con un técnico que se caracteriza por imprimir carácter a sus equipos. Y ahora va a tener dos semanas, con el parón, para ir poco a poco moldeándolo. Porque si algo demostraron ayer estos futbolistas con su actitud es que realmente quieren cambiar la situación.