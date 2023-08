Hoy venía pensando en… que arranca La Liga.

Temporada 2023-24 Y en otras circunstancias hoy sería un día en el que todos estaríamos ilusionados en volver a ver s nuestros equipos., Valencia y Levante, comenzar un nuevo curso. Pero creo que no es así. Mientras en el Valencia nos esperamos otra temporada de sufrimiento, en el Levante ha cambiado el discurso y ya no se habla de ascenso como se hablaba la temporada pasada.

La ilusión se ha transformado en miedo. Miedo a que con lo puesto y sin fichajes, el Valencia vuelva a vivir una situación parecida o incluso peor que la de la pasada campaña. Lo ha repetido Baraja, lo hemos repetido nosotros, lo claman los aficionados. Y ni por esas. Lim se ha empeñado en no regar la planta y antes o después lleva camino de marchitarse.

No sé que pasará esta noche en el Pizjuán pero hay pocas cosas que inviten al optimismo. Pocas o ninguna. Comparando ambas plantillas, la del Sevilla a día de hoy está a años luz de la del Valencia. Por calidad y por experiencia. Mientras ellos tienen un proyecto, nosotros tenemos lo que tenemos. Y así es muy difícil competir contra ellos. Esa es la realidad.

Lo dije hace poco y lo mantengo. No tengo claro que queramos que comience la temporada. No al menos hasta que Lim de su brazo a torcer y haga caso a su entrenador. Pero eso parece que no sucederá nunca. Baraja sigue clamando en el desierto mientras ve, aunque no lo diga abiertamente, que con lo que tiene no va a poder hacer mucho. Y ya lo dijo ayer… que el 31 de agosto salga el club y fije el objetivo. Que por desgracia no es que no será ambicioso es que será pelear por lo que todos sabemos: no descender. Por fortuna creo en Baraja y en los jóvenes… pero no creo NADA en Peter Lim…