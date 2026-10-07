Hoy venía pensando en... el precio de los abonos del Nou Mestalla

Hoy venía pensando en… el precio de los abonos del nuevo Mestalla.

Hoy el Valencia ha hecho públicos los precios de los abonos de la próxima temporada. La que será la primera del nuevo Mestalla. Y a simple vista y salvo un sector concreto la subida no va a ser tanta.

Con el aumento de capacidad hasta los 70.000 asientos y un tercer anillo en el que caben hasta un total de 30.000 aficionados el pase mas barato costará 300 euros. Una cantidad más que razonable para tener derecho a ver toda una temporada completa de tu equipo de futbol. Si lo comparamos con la música hay festivales que solo paga un fin de semana, es decir, dos días casi te cuestan lo mismo.

El Valencia va a disponer de un estadio nuevo, más moderno y totalmente cubierto. Que esta característica, la de estar totalmente cubierto también podría hacer que todas esas partes que hoy no son cubiertas en el actual Mestalla vieran incrementado su precio. Y si, se produce una ligera subida pero nada en comparación con la posibilidad de estar cubierto y disponer de un estadio más moderno y con muchas más comodidades.

El único conflicto, que afecta a un 20% de los abonados actuales es la zona baja de enfrente de la tribuna. Aquí si se produce un aumento más que considerable de precio. Van a ser los más perjudicados con el cambio de casa. Subirse de entre 300 y 1000 euros que el Valencia justicia en que ahora mismo se produce una desigualdad de precios entre tribuna y la misma zona justo enfrente siendo la visibilidad exactamente la misma. Para los nuevos precios han equiparado una zona y la otra de ahí que se produzca esa fuerte subida.

Sea como sea ahora enseguida os contamos los nuevos precios para el estreno del nuevo Mestalla. Serán caros o baratos también en función del rendimiento deportivo del equipo pero a priori, os lo digo con sinceridad, me parecen más que razonables…