Hoy venía pensando en… pedir perdón.

Que en este Valencia abunda. Meriton, los futbolistas… no hay quien no haya pedido perdón a los aficionados en más de una ocasión. Y esta muy bien eso de disculparse. Pero siempre que haya una rectificación para que no vuelve a suceder. Lo contrario son palabras huecas y suenan más a un “es lo que debemos decir” que a un “es lo que queremos decir”.

Porque recuerdo esa carta pidiendo perdón al valencianismo por lo que fue una de las peores temporadas de la historia. Porque recuerdo a los futbolistas pidiendo perdón por la derrota ante el Mallorca donde el equipo se jugaba el descenso. Cuantas veces ha sucedido. Demasiadas.

Por eso Meriton ya no tiene ninguna credibilidad, por eso nada que suponga buenas intenciones de Peter Lim se lo cree ningún aficionado del Valencia. Hechos. Y los hechos en este Valencia hablan por si solos: 10 de agosto, la liga arranca mañana, y Peter Lim tiene los fichajes bloqueados. Ese es el interés que tiene porque no vuelva a suceder lo de la pasada campaña, ese es el propósito de enmienda después de lo sucedido el año anterior.

Mentiras. La afición del Valencia está cansada de que le mientan a la cara. Lo hizo Amadeo Salvo, lo hizo Aurelio Martínez y lo lleva haciendo casi desde que llegó Peter Lim. Una afición tan leal, tan fiel como la del Valencia no merece tener el máximo accionista que tiene. La afición valencianista es de esas que con poco se vuelve a ilusionar. Pero ya no. Hace mucho tiempo que dejó de creer en Lim, el mismo que lleva desde Singapur pisoteando el escudo y maltratando a los valencianistas. Así que… la próxima vez que alguien vaya a pedir perdón por algo… por favor… que sea de verdad.