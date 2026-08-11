Hoy venía pensando en… la parálisis

Es inconcebible que el mercado del Valencia se haya quedado paralizado tras la espantada de Meunier. Los recuerdos que hasta ahora han llegado, a una semana de que arranque la liga, son futbolistas, salvo Sato, firmados el pasado mes de enero. Y lo de la necesidad de un lateral derecho se sabe desde la pasada campaña. Ya fue una urgencia entonces y lo sigue siendo hoy en día.

Esta parálisis contrasta con el objetivo marcado para esta campaña. Desde el club se ha insistido en que es volver a Europa para arrancar el nuevo Mestalla disputando competición europea. Y así con este grado de inversión parece poco probable.

También desde el club se filtró que LIM iba a capitalizar la deuda de 35 millones de euros que el Valencia mantiene con su máximo accionista. Se decía que así libraba fair play financiero. Pues ni por esas. Aún seguimos estancados en lo del lateral derecho.

El fútbol es inversión. Los clubes que quieren pelear por objetivos ambiciosos invierten en el mercado de verano. Vamos que se gastan el dinero para ser competitivos . Eso mismo que no hace el Valencia y que acaba condenándole año tras año a pelear por no descender. Es lógico que visto lo visto tengamos miedo, mucho miedo de que vuelva a suceder.

Parece que hoy será el día clave para Arnau Martínez. Si sucede, si se llega al acuerdo el Valencia tendrá ese lateral derecho que tanta necesidad hace desde hace tiempo. Pero solo falta eso? No, faltan muchas más cosas, más refuerzos para ser competitivos y no ser casi los mismos del último año. Ah y el que no cambia es el técnico. Pero de eso, de lo de Corberan ya hablaremos en otra ocasión…