Aras de los Olmos se prepara para ser uno de los puntos de referencia para observar el eclipse solar

El Ayuntamiento de Aras de los Olmos se prepara para convertirse este miércoles 12 de agosto en uno de los principales puntos de referencia de la Comunitat Valenciana para observar el eclipse solar. La localidad de la Serranía cuenta con unas condiciones privilegiadas para disfrutar de este fenómeno astronómico gracias a la calidad de su cielo y a sus bajos niveles de contaminación lumínica.

El municipio forma parte del territorio del Alto Turia, reconocido tanto como Reserva de la Biosfera como Reserva Starlight. Una doble distinción especialmente singular, ya que únicamente cinco lugares en todo el mundo reúnen ambos reconocimientos y que convierte a la zona en un enclave destacado para la observación y divulgación astronómica.

Ante la llegada del eclipse, Aras de los Olmos ultima los preparativos para acoger a los visitantes que se desplacen hasta el municipio durante la jornada. El alcalde de la localidad, Rafael Giménez, ha explicado que ya hay 3.500 personas registradas como asistentes, aunque se les había avisado de un posible número de 6.000.

Conocido como el “pueblo de la astronomía”, Aras de los Olmos cuenta con cuatro observatorios repartidos por su término municipal, unas instalaciones que atraen cada año a miles de visitantes interesados en contemplar la calidad de su cielo nocturno.

La tradición astronómica del municipio se completa con diferentes iniciativas de divulgación científica que se desarrollan durante todo el año y que han contribuido a consolidar Aras de los Olmos como uno de los enclaves más destacados de la Comunitat Valenciana para acercarse al conocimiento del cielo y del universo.