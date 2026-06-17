Hoy venía pensando en... los jugadores que se fueron del Valencia

Hoy venía pensando en… los futbolistas que se fueron del Valencia

Me ha pasado esta noche. He madrugado para ver el Argentina-Argelia y reconozco que me ha entrado mucha morriña. No por ver a Pablo Aimar en el banquillo de la selección albiceleste, que también, sino por ver a dos futbolistas defendiendo la camiseta de Argentina en este Mundial y que en su día fueron propiedad del Valencia: Otamendi y Rodrigo de Paul. Y es que sí, hubo un tiempo no muy lejano en que el conjunto valencianista tenía estrellas en su equipo.

Se está hablando mucho este verano de la posición de central. Es una de las que el Valencia va a tener que reforzar. Nada nuevo en estos últimos años. Y anoche viendo a Argentina me acordaba de cuando Otamendi vistió la camiseta valencianista. Eran los primeros años de Lim donde engañó a muchos haciendo creer que había llegado al Valencia para ganar títulos con fichajes como el del Argentino u otros como Negredo o Enzo Pérez que resultaron un verdadero fracaso. Era solo un espejismo. Y lo pudimos comprobar cuando a las primeras de cambio decidió vender a Otamendi al Manchester City. Más tarde hizo lo propio con Mustafi al Arsenal.

Lim siempre vino al Valencia con la intención de ganar dinero con la compra venta de futbolistas. Amadeo Salvo y Aurelio Martínez consiguieron engañar a quienes les compraron el relato. Hoy y pasados diez años tengo la sensación que ya no está aquí ni tan siquiera para eso. Hace tanto que dejó de invertir en este equipo que cuando nos cuentan eso de que el objetivo para esta próxima temporada es volver a Europa es imposible de creer.

Encima leo a los compañeros de Super de cuando Cucurella se vinculó al Valencia. Bordalás, que lo acababa de tener en el Getafe ese año pidió su fichaje. Y pasó lo de siempre. Lim no quiso gastarse el dinero, invertir en un futbolista que fue fichado por el Brighton por 18 millones de euros y traspasado posteriormente al Chelsea por 65 millones de euros. Y mientras aquí fichando Caufriezs y Cenks de la vida…