Hoy venía pensando en… la incapacidad para firmar un delantero.

Todo el mes de julio y casi todo el de agosto y nos hemos plantado casi al borde del cierre del mercado sin tener aún la mayor necesidad de este Valencia: el delantero. Se marchó Cavani, lo hizo Marcos André, se lesionó Alberto Marí y los de Baraja han afrontado el inicio de liga solo con Hugo Duro en esa posición.

Vayamos a algunas comparaciones. El Celta paga 11 por Douvikas, el Villarreal 7 por Sorloth, el Granada 8 por Lucas Boyé, el Almería 7,5 por Koné, el Mallorca otros 7,5 por Laryn, el Osasuna 6 millones por Raúl García, el Rayo 5 por Camello. Celta, Villarreal, Granada, Mallorca, Osasuna, Rayo… equipos que hace unos años no serían ni de tu liga han sido capaces de encontrar y pagar por su delantero mientras aquí seguimos esperando no sé muy bien a qué.

Baraja ha conseguido mejorar y mucho al equipo en defensa. Ha cortado la sangría de goles que era uno de los principales problemas del Valencia. Pero sin gol, sin delantero… no hay paraíso. Bien sabe el técnico que ese es uno de los grandes problemas de su equipo. Y la no llegada, al menos de momento, de Rafa Mir no solo le entristece sino que le enfada. Esa era su apuesta, ese tenía que ser su delantero. Y nada…

Serán los obstáculos de Lim, será la inoperancia del Director Deportivo llamado Corona, será lo que sea pero esta es la realidad del actual Valencia. Vale que haya que tirar de Academia ante las dificultades económicas del club, vale que haya que apostar por los jóvenes porque no se pueda acceder a futbolistas con experiencia y ya formados… pero sin delantero… sin delantero, y no lo digo por Hugo Duro que me parece más que aprovechable, no vamos a ningún lado. Y Baraja lo sabe…