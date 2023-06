Hoy venía pensando en... los guiños al valencianismo que llegan de fuera

Hoy venía pensando en… los guiños al valencianismo que llegan desde fuera.

Ayer tuve la oportunidad de asistir al concierto del maestro Sabina en la Plaza de Toros de Valencia. De todos es sabido su afición por el Atleti. Pero quiso tener un gesto para con los que estábamos allí. En una de las estrofas de la canción “contigo” (obra maestra por cierto) hizo un pequeño cambio y cantó “Yo no quiero un Mestalla sin ti”. La plaza de toros de Valencia se puso en pie.

Quizá si hubiera dicho “yo no quiero un Valencia con Lim”, el guiño habría sido perfecto. Pero es de agradecer que Sabina se acuerde de los aficionados valencianistas. Yo, como él, no quiero un Valencia sin valencianistas. Algo de lo que estoy seguro no va a suceder como demuestra que en una de las peores, sino la peor, temporada que se recuerdan, el número de abonados ha subido en casi 4.000 y la asistencia media ha estado por encima de los 40.000 aficionados.

Me gusta que la gente de fuera, incluso esa que es reconocida aficionada de otros equipos diferentes, se acuerden de vez en cuando de los valencianistas. Son, somos muchos los que hemos sufrido una barbaridad esta temporada. Y lo que nos queda. Esas muestras de cariño siempre son bien recibidas. Porque la gente de bien no quiere un Valencia en segunda sino un Valencia compitiendo de tú a tú con los grandes. Como debería de ser.

Como debería de ser y de querer Javier Tebas, el presidente de La Liga. A él más que a nadie le interesa tener clubes fuertes y competitivos en primera división si quiere vender bien el producto de La Liga. Por eso no entiendo en muchas ocasiones su falta de empatía con la afición valencianista cada vez que habla de Peter Lim. Recuerda constantemente que aquí se le recibió con alfombra roja. ¿Y? Hay que seguir poniéndosela aunque lo haga rematadamente mal.

Gestos como los de Joaquín Sabina emocionan. Yo me levanté a aplaudirle a rabiar. Ha sido una temporada dura, muy dura para todos y esos gestos son siempre bien recibidos. Gracias, maestro…