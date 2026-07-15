Hoy venía pensando en… España, el Mundial… y la final…

Y es que lo de ayer fue histórico. La de anoche es una de esas noches que jamás olvidaremos, de esos momentos que recordaremos siempre en nuestras vidas, de esos en que cuando nos pregunten qué estábamos haciendo un 14 de julio de 2026 a las nueve de la noche sabremos perfectamente donde y con quien estábamos. Porque sí, España 16 años después vuelve a estar en la final de un Mundial.

Me cuesta contaros la alegría que supuso lo de ayer para todos los españoles. Francia se presentaba como la gran favorita para ganar el torneo. Hasta ayer había estado realmente intratable. Hasta que aparecieron los Rodri, Olmo, Porro y compañía. Como dijo De la Fuente, España se enfrentaba a una de las mejores selecciones del mundo pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Y así fue. El valor de la palabra equipo en un deporte colectivo. Ese es el secreto de la selección de Luís de la Fuente.

Y me encanta. Me encanta España, me encanta ver a los españoles felices, me encanta esta selección y me encanta Luís de la Fuente. Lejos del protagonismo mediático de otros entrenadores, el Riojano tiene otra forma de ser distinta. Se le nota humilde y con valores, esos mismos valores que ha sabido transmitir a sus futbolistas para conformar ese “equipo” imbatible. Y lo complicado que es conseguirlo en un mundo como el del fútbol en el que abundan los egos y los protagonismos. De la Fuente ha sabido quitarle toda esa tontería que tiene ese mundo para pasito a pasito conseguir llevar a la selección a una nueva final del Mundial.

Y es que ayer los españoles nos divertimos con nuestra selección. En un partido que parecía abocado al sufrimiento, lo que vimos fue todo lo contrario. Nuestros futbolistas supieron domar a la fiera gala y maniatar a todo ese conjunto de grandes estrellas. Ayer España fue un equipo con mayúsculas. Gracias Don Luís de la Fuente por conseguirlo.