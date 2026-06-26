Hoy venía pensando en… las despedidas.

Primero las de Valencia Basket. Ayer los de Pedro Martínez celebraron la segunda liga de su historia en un acto en el que hubo varias despedidas. Quizá demasiadas pero es ley de vida. En el deporte pasa al contrario que en la vida real. Las despedidas no son al final del verano sino al comienzo. Y eso fue lo que hizo ayer el mejor jugador de Europa Jean Montero. El modelo de Valencia Basket impide igualar los ofertones sobre el dominicano y hay que entenderlo. Hasta el propio Pedro Martínez, resignado, decía eso de que “en la vida siempre hay cambios”,

No me cabe duda que le echaremos de menos. Pero me quedo con esa frase que reza “no estés triste porque se acabó, sonríe porque sucedió”. Y eso será lo que siempre nos pase cuando recordemos el paso de Jean Montero por Valencia Basket. Siempre le llevaremos en nuestro corazón al igual que él nos llevará a nosotros en el suyo.

Y como la cosa va de despedidas, hoy se nos marcha un compañero con el que he tenido la suerte de trabajar estos últimos 26 años. El gran Guillermo Suay, Guille, se nos jubila. Y que decir. No hace mucho le di un abrazo, en su fiesta de despedida, y me puse a llorar como un niño. Le dije que le voy a echar mucho de menos, y es verdad. Tantos viajes, partidos, programas… porque Onda Cero Valencia no es solo un trabajo para mi, es mi familia. Recuerdo cuando le escondimos la moto a la salida de una cena y corrió a buscar a la policía. Éramos insultantemente jóvenes en aquella época y pronto me di cuenta de su generosidad y humildad. Unos valores que para mi son fundamentales en la vida. Onda Cero, Onda Cero Valencia, mis compañeros y yo mismo te vamos a echar mucho de menos, muchísimo. Pero como decía antes “no estés o estemos tristes porque se acaba, sonríamos porque sucedió”. Y permitidme que acabe este venía pensando, el último de la temporada que yo me voy de vacaciones con un: Guillermoooooooo!. Arrancamos