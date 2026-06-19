Hoy venía pensando en… las derrotas dolorosas.

La de ayer de Valencia Basket en el Roig Arena en el primer partido de la final de la Liga ACB. Sin desmerecer al rival que hizo un partidazo no cabe duda, nos quedamos con la sensación de que faltó muy poco para ganar. Ese último triple del Barça para forzar la prórroga nos dolió a todos. Con una ventaja de tres puntos somos muchos los que pensamos que se debió hacer falta para mandar a los catalanes a la línea de tiros libres. Pero conociendo a Pedro sabíamos que eso no iba a suceder. No es la primera vez que el equipo prefiere defender antes que hacer una falta con esa ventaja en los segundos finales.

Y es que si algo tiene este equipo es que es fiel a su filosofía. Ese estilo de juego es el que les ha llevado a jugar una final four y estar peleando por el título de liga en la final de la ACB. Cero dudas con Pedro Martínez. Lo digo porque los habrá que ayer salieron decepcionados del Roig Arena al ver lo poquito que faltó para llevarse el partido. Pero esto no ha hecho más que comenzar.

Hoy se palpa en el ambiente que la ilusión en la ciudad de Valencia viene provocada por el baloncesto. Se lo preguntaba recientemente mi amigo Villena a Pedro Martínez y este reconocía que el también lo notaba. La llegada del Roig Arena y el buen hacer del equipo han contribuido a ello. Por eso caer en el primer partido de una final a cinco no nos tiene que hacer perder ni un ápice de la ilusión que hasta el momento nos ha generado este equipo.

Quedan más batallas. La siguiente será mañana sábado en el mismo escenario, el Roig Arena. Esperemos que Valencia esté más acertado en su punto fuerte de la temporada, el tiro de tres, y que el Barça no lo esté tanto como lo estuvo en la tarde de ayer. Porque sí, me quedó la sensación ayer que los de Xavi Pascual se disfrazaron de Valencia Basket para conseguir ese 0-1 en la final…