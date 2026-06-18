Hoy venía pensando en... la demagogia de algunos políticos

Hoy venía pensando en… la demagogia.

La de los políticos fundamentalmente. Ayer conocimos que el Ayuntamiento de Valencia había concedido la licencia para el terciario del nuevo Mestalla. Ese que el Valencia ha vendido a Atitlan por 30 millones de euros y cuya cantidad sirve: para pagar la construcción del nuevo estadio y para hacer el nuevo polideportivo de Benicalap. En definitiva que se van cumpliendo los plazos de las fichas urbanísticas y el convenio que salvo VOX el resto de partidos municipales votaron a favor.

Por eso me sorprendió que inmediatamente después de conocer la noticia salieran Papi Robles y Javier Mateo, Compromís y PSPV a criticar algo que ellos mismos habían aprobado. Demagogia. Los apartamentos turísiticos y los pisos turísticos son un problema para la ciudad. Pero no de ahora. Os lo digo yo que vivo de alquiler desde 2016 en una de las zonas más saturadas por el turismo de Valencia y los he visto crecer desde ese año que llegué, 2016, una barbaridad. Sí, en los ocho años que estos dos partidos gobernaron.

Me sorprenden estas críticas cuando Joan Ribó, el anterior alcalde, fue el primero que se reunió con Layhoon para desbloquear la construcción del nuevo estadio llegando a afirmar que las obras se reiniciarían en octubre de ese mismo año. Cosa que no sucedió. O cuando estos dos mismos partidos fueron los primeros que negociaron unas fichas urbanísticas que finalmente fueron aprobadas. Decir ahora que con la construcción del nuevo Mestalla se favorece el pelotazo de Lim? Y cuando Papi y Mateo negociaban con el Valencia no? Demagogia.

Entiendo a los que no se quieren ir del actual Mestalla. Yo por romanticismo tampoco me iría. Pero la ciudad tenía que solucionar un problema y el Valencia necesitaba un estadio nuevo para poder crecer. Y ambas cosas por fin llevan camino de ser una realidad.