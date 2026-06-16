Hoy venia pensando en... el debut de España en el Mundial

Hoy venía pensando en… el debut de España en el Mundial.

Decepcionante, para que nos vamos a engañar. Que España, la actual campeona de Europa, empate a cero ante Cabo Verde, la selección número 67 del ranking FIFA, no se puede catalogar de otra forma que decepcionante. Ciero es que es el primer partido del Mundial y no hay porque alarmarse y más cuando Uruguay empataba a uno ante Arabia Saudi pero no cabe duda que no ha sido el inicio esperado.

De todos los titulares que he encontrado en la prensa respecto al debut me ha gustado mucho el de Mundo Deportivo. “Palo verde, Alerta roja” escribe en su portada de hoy. Y ese es sin duda el sentimiento que me quedó una vez acabado el partido. Hay tiempo para todo pero no deja de ser un palo y un toque de atención. Tal vez hemos llegado a este mundial después de haber ganado la Eurocopa un pelín sobrados y no está de más que un equipo como Cabo Verde nos baje al suelo y nos recuerde que para conseguir la segunda estrella no vale solo con tener grandes futbolistas.

Porque una de las cosas que más me preocupa de esta selección es la dependencia que pueda tener de dos de sus grandes estrellas: Lamine Yamal y Nico Williams. Ayer se demostró que no están a su mejor nivel y que sin ellos nuestra selección baja mucho el nivel. Si hay dependencia de ellos dos va a ser muy difícil poder ser campeones. Ayer ante Cabo Verde, un equipo que defendió desde principio a fin, faltaron ideas y la chispa de estos dos jugadores que podrían haber conseguido desequilibrar la balanza.

No me gustan aquellos que han aprovechado este tropiezo para criticar al seleccionador nacional. Creo que Luís de la Fuente tiene el crédito más que suficiente como para que este borrón no le pase factura. Creo que hay más de uno esperándole con el revolver en la esquina porque no les ha gustado la elección de futbolistas que ha hecho. Véase ninguno del Real Madrid hasta la llegada de Cucurella al equipo blanco.

Esto no ha hecho más que empezar. Tampoco me gustaría recurrir al tópico ese de que cuando se ganó el mundial se empezó perdiendo ante Suiza. Pero queda mucha tela que cortar y yo al menos… sigo creyendo en la selección de todos los españoles.