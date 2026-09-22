Hoy venía pensando en... si el Comité de Competición tendrá impresora de color

Hoy venía pensando en… si el Comité de Competición tendrá impresora en color.

Para imprimir la sanción a Mourinho digo. Aunque no tengo muchas dudas que la tengan. O más bien que haya sanción. Y eso que la del portugués fue una de las mayores rejadas que recuerdo a un árbitro. No por las fotos sino por todo lo que dijo. El domingo se volvió a ver al verdadero Mourinho tuviese o no razón en sus quejas.

Y digo esto porque a Gayá le cayeron cuatro partidos por una cosa infinitamente menos grave. En aquel entonces el capitán del Valencia dijo que el colegiado había visto un penalti que no quiso pitar. Y se trató de ser ejemplar con el valencianista con una sanción tan abultada y sin casi ningún precedente. Ya por aquel entonces contamos que declaraciones de Aspas, Pelegrini o Piqué habían quedado sin sanción. No me extrañaría que volviera a suceder lo mismo.

Tampoco me sorprende el comportamiento del portugués. Había quien decía que había cambiado, que era distinto que era otro Mourinho con más experiencia y menos show. Nada más lejos de la realidad. La cabra tira al monte y a las primeras de cambio, en la primera derrota volvió a recurrir a los árbitros para tapar un mal partido de su equipo en el que se vio superado por el Atlético de Madrid. Nada nuevo. De hecho pienso que cuando Florentino lo firmó sabía perfectamente lo que hacía y porqué lo hacía.

Ahora me gustaría que el Comité de Competición fuera valiente y sancionara como debe a Mourinho. Me da igual que sea el entrenador del Real Madrid o se llame Mourinho. El Comité no puede pasar por alto que un entrenador que deje caer que todo estaba preparado, que menosprecie a un árbitro diciendo eso de “solo ha pitado partidos pequeñitos” o que sea capaz de buscar una impresora de color para mostrar dos acciones en las que se sintió perjudicado. Que aún me pregunto cómo narices la consiguió. En el Comité están a tiempo de parar los excesos de este entrenador con una sanción ejemplar antes de que se les suba a las barbas…