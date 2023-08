Hoy venía pensando en… la ausencia de fichajes.

Estamos a 3 de agosto, a solo 8 días de que empiece La Liga y de momento al Valencia solo ha llegado Pepelu como nueva incorporación. Difícil de entender y más con las carencias que tiene el actual equipo de Baraja.

Un ejemplo: la delantera. Se marcharon Kluivert, Lino y Cavani, no se cuenta con Marcos André y Alberto Marí está lesionado. Es decir, ahora mismo Baraja solo cuenta con Hugo Duro en esa demarcación. Y aún así el Valencia ha sido incapaz de cerrar, no ya el fichaje de Rafa Mir, sino el de Sergi Canos.

Si, Sergi Canos. Un valenciano que se muere por jugar en el Valencia, que ya le ha dicho al Brentford que solo contempla su salida al equipo valencianista y que encima es barato. Sergi Canos. Sí, Sergi Canos que no será la octava maravilla del mundo pero al menos es un futbolista atacante al que Baraja ha dado el ok. Pues ni Sergi Canos y estamos a 3 de agosto.

Esa es la realidad actual del Valencia y la que se le debería explicar a los aficionados para que no se hagan demasiadas ilusiones. Es duro asumirlo, pero es la verdad… un mes detrás de Sergi Canos, si Sergi Canos y ni por esas. No hay plan A ni plan B y eso no lo acabo de entender.

No entendí que el director deportivo dijera en invierno que no hacían falta fichajes como tampoco entiendo que desde entonces no se haya trabajado algún que otro fichaje que ya debería estar entrenando a las órdenes de Baraja para que no nos pille el toro y puedan hacer una pretemporada en condiciones. No me vale la excusa de que el mercado está muy parado.

SY a todo esto solo encuentro una explicación. La de siempre. Que las cosas de palacio van despacio. Que falta el ok de Peter Lim. Y eso vuelve a demostrar una vez más su desinterés total por mejorar un equipo del que es propietario de la mayoría accionarial. Así nos va…