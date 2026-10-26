El Gobierno declarará este martes la zona catastrófica por la dana Adam y suma 150 peritos para acelerar indemnizaciones

El vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de los municipios golpeados por la dana Adam como 'gravemente afectados', un "primer paso que habilita la llegada de las ayudas" del Gobierno y que permitirá "ir acelerando" la respuesta a los damnificados.

Así lo ha avanzado tras visitar los municipios valencianos de Gandia y Oliva, donde también ha detallado que el Consorcio de Compensación de Seguros "a partir de los próximos días" incorporará un refuerzo de plantilla de 150 peritos adicionales para "poder llegar allí donde se les llame".

Carlos Cuerpo ha visitado este lunes dos de los municipios más afectados por la dana Adam. En Gandia, se ha reunido con la Federación de Empresarios de La Safor, y después ha acudido al Campning Kiko Park, afectado por las tormentas y donde aún son visibles los daños.

Han acompañado a Cuerpo la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Moran; el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, y la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez.

El ministro de Economía ha tenido unas palabras de recuerdo para las víctimas mortales de esta dana y de la del 29 de octubre, y ha detallado que, a fecha de este domingo, el Consorcio ha recibido en torno a unas 13.000 solicitudes de indemnización, la mitad de ellas procedentes de Oliva. Unas 6.000 están relacionadas con viviendas o comunidades de propietarios y otras 6.000 relacionadas con vehículos.