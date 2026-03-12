La Generalitat saca a información pública los permisos de la subestación eléctrica del Nuevo Cauce

LEER MÁS Sin noticias sobre el traslado de la subestación de Patraix 15 años después de la explosión

El Boletín Oficial de la Provincia de Valencia publica ese jueves el anuncio de la Generalitat que saca a información pública la concesión de los diferentes permisos de la nueva subestación eléctrica de Nuevo Cauce, así como su declaración de utilidad pública. La construcción de esta instalación lleva pendiente desde hace muchos años y es muy esperada porque debe permitir el cierre de la polémica subestación de Patraix, donde en 2007 se registró una explosión que generó una enorme alarma social entre los vecinos de la zona.

Como consecuencia de ese incidente el pleno del Ayuntamiento aprobó un acuerdo que establece que todas las nuevas instalaciones de este tipo que se construyan en la ciudad deben ir soterradas. Sin embargo, el proyecto de Red Eléctrica contempla una estación en superficie. Es más, como consecuencia de la dana de octubre de 2024, la entidad estatal ha modificado el proyecto para construirla elevada un metro y medio por encima del terreno, con el fin de prevenir posibles desbordamientos del Nuevo Cauce.

La nueva subestación de Nuevo Cauce está prevista en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento a Red Eléctrica junto al Cementerio General. Su construcción es competencia de este organismo estatal, si bien la Generalitat es la competente para tramitar los permisos. De acuerdo con el anuncio que publica el Boletín Oficial de la Provincia, el plazo para presentar alegaciones es de un mes.