La Generalitat recuerda la prohibición del uso del fuego en terrenos forestales durante los días de Semana Santa y Pascua

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, a través de la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales, ha recordado que durante el periodo de Semana Santa y Pascua se aplican medidas extraordinarias de prevención que restringen el uso del fuego en entornos forestales.

Estas limitaciones, recogidas en el Decreto 91/2023 por el que se aprueba el reglamento de la Ley Forestal de la Comunitat Valenciana, estarán vigentes entre los días 2 y 13 de abril, ambos inclusive. Durante este periodo queda prohibido el uso del fuego en terrenos forestales y en la denominada zona de influencia forestal, que abarca una franja de hasta 500 metros alrededor de estas áreas.

Actividades prohibidas

Entre las actividades prohibidas se encuentran la quema de márgenes de cultivo, de residuos vegetales generados en el entorno agrario o selvícola, así como las operaciones de destilación de plantas aromáticas o el uso de hornos de leña o cal en estos ámbitos. Asimismo, durante este periodo quedan suspendidas todas las autorizaciones concedidas para la quema de restos vegetales, tanto en el ámbito general como en el marco de los planes locales de quema.

El director general de Prevención de Incendios Forestales, José Antonio Rueda, ha insistido en “la importancia de extremar las precauciones en unas fechas en las que se incrementan los desplazamientos hacia municipios con gran presencia de masa forestal”. En este sentido, ha animado a la ciudadanía a “disfrutar de nuestros montes con responsabilidad, respetando todas las indicaciones para evitar riesgos innecesarios”.