Generalitat y Gobierno central pactan compatibilizar los parques inundables con la ejecución de infraestructuras de encauzamiento

Primera reunión del grupo de trabajo de la Comisión Mixta Generalitat-Gobierno central para la reconstrucción y recuperación tras la DANA en materia de infraestructuras hidráulicas. Uno de los objetivos del grupo es la integración de la actuación de la Generalitat en materia de parques inundables y de regeneración del área metropolitana de València, con las obras de encauzamiento y de reparación de cauces y sistemas dañados que prevé ejecutar la CHJ y el Gobierno.

Precisamente durante el encuentro se han analizado proyectos como los parques metropolitanos que abarcarán 35 kilómetros y 1500 hectáreas y para los que se mantiene el plazo de construcción de cinco años. Estos parques inundables contarán con zonas de laminación del agua para la protección de los ciudadanos además de poder ser disfrutados por ellos.

Según ha avanzado Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación, el objetivo es que algunos sectores puedan estar abiertos a la ciudadanía a finales del próximo año.

Por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar se han repasado las distintas actuaciones que tienen previsto ejecutar como por ejemplo una vía verde entre Picanya y Paiporta o el desvío del barranco de la saleta. Teodoro Estrela asesor adjunto de la Confederación afirma que son proyectos con lo que se busca incrementar la protección.

Afirma que también están viendo como reducir los caudales de aquellos barrancos, que aunque suelen sen menores, van directamente a los municipios.