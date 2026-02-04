La Generalitat denuncia que el Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana cerró 2025 con más de la mitad de las obras sin ejecutar

El vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha lamentado los retrasos en la ejecución del Plan de Cercanías 2017-2025 de la Comunitat Valenciana. Un plan que en 2017 contemplaba que 27 unidades de tren estaban obsoletas y que asegura no han sido sustituidas.

Ha recordado que este plan fue presentado por el Ejecutivo central en 2017 con una inversión de 1.436 millones de euros para modernizar, ampliar y mejorar la red ferroviaria de la Comunitat Valenciana. Sin embargo ha señalado que la falta de su ejecución por parte del Gobierno ha provocado un incumplimiento significativo de los objetivos y plazos previstos.

Martínez Mus, quien se ha reunido con la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana para abordar el grado de ejecución del Plan, reitera que es necesario un impulso que contemple, entre otras medidas, nuevas unidades. Según Mus el servicio no puede mantenerse en la situación actual.

También ha denunciado especialmente el colapso de la línea C3, lo que ha hecho necesario plantear al Gobierno central medidas de choque, como reforzar el transporte metropolitano con nuevas líneas complementarias y recuperar las infraestructuras dañadas por las riadas de 2024.

Apuesta por revisar que mejoras siguen pendientes, para reclamarlas al Ministerio de Transportes, y que se elabore un nuevo plan que sirva de hoja de ruta para los próximos años con el objetivo de mejorar el servicio de cercanías en la Comunitat Valenciana.