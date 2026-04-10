La Generalitat creará una red estable de control de la calidad del aire en l’Horta Sud tras la dana

La Generalitat va a comprar diversos equipos de control de la calidad del aire destinados a vigilar la contaminación atmosférica en los municipios de l’Horta Sud afectados por las inundaciones causadas por la dana de octubre de 2024. Estos equipos sustituirán a las cuatro unidades móviles que vigilan la calidad del aire en la zona desde que se produjo la riada. De esta manera y como se hacía antes de la dana, esas unidades móviles podrán seguir usándose para esta misma tarea en las poblaciones de la Comunitat Valenciana que no disponen de estaciones fijas de medición de la contaminación ambiental.

Según ha sabido Onda Cero, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha licitado por un millón de euros el contrato para la compra de estos equipos. La Generalitat instalará concretamente en l’Horta Sud dos estaciones fijas de control de la contaminación atmosférica, cuatro unidades móviles de vigilancia de la calidad del aire, cuatro equipos portátiles de control de partículas en suspensión y tres captadores de material particulado de bajo volumen.

El lodo depositado en las calles de los municipios de esta zona como consecuencia de la riada se convirtió poco después y por efecto del tránsito de vehículos en polvo, lo que sigue generando todavía a día de hoy valores elevados de contaminación atmosférica. Por este motivo se considera necesario mantener de forma continuada la vigilancia de la calidad del aire en la zona afectada.

Ampliación de la red de vigilancia

Los equipos incluidos en esta licitación permitirán ampliar la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, que actualmente está formada por 64 puntos de medición repartidos en las tres provincias. La red se complementa con 14 estaciones orientadas al control de actividades específicas, como la industrial o la portuaria, así como con tres estaciones que proporcionan datos exclusivamente meteorológicos.

La Generalitat también dispone de cuatro unidades móviles que se destinan a campañas de vigilancia de la calidad del aire en zonas donde no hay estaciones fijas, y que son las que se desplazaron a l’Horta Sud tras la dana.