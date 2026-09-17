El fuerte temporal vivido este miércoles en Valencia despierta el miedo en los municipios afectados por la DANA

El temporal de este miércoles se vivió con nerviosismo y miedo en los municipios que resultaron afectados por la DANA y en los que también se registraron algunas incidencias. En Torrent las lluvias han dejado algún paso subterráneo y garajes anegados y recuerdan que los barrancos que pasan por el municipio siguen sin limpiarse. Durante la noche, la Policía Local y los Bomberos colaboraron en la evacuación de 15 personas que se encontraban en el aparcamiento de un establecimiento de restauración.

Aldaia ha podido comprobar la efectivad de las obras realizadas tras la dana, gracias a las cuales se ha conseguido reducir el caudal del barranco de La Saleta a su paso por el centro de la localidad. Su alcalde, Guillermo Luján, reconoce que había temor por la intensidad de las lluvias, pero han podido comprobar el correcto funcionamiento de los trabajos realizados.

Reitera que los vecinos sólo podrán recuperar la tranquilidad absoluta cuando se realicen las obras pendientes tanto en el municipio como aguas arriba. Además reclama una mayor coordinación de la emergencia a la hora de adoptar medidas como por ejemplo la suspensión de las clases, puesto que afirma que son episodios supramunicipales y que la decisión no puede quedar en manos de los ayuntamientos.

En Catarroja esta mañana han ido recuperando la normalidad después de que se acumulase agua por encima de las aceras en las zonas más bajas del municipio y en los túneles según ha confirmado la alcaldesa Lorena Silvent. Sin embargo en zonas como el barrio de Les Barraques el agua entró en algunas viviendas por lo que el presidente de la entidad vecinal Antoni Morellà reclama que se ejecuten cuanto antes las obras pendientes.

Más formación en emergencias

Desde los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción reiteran que lo vivido este miércoles comienza a formar parte de la normalidad de la crisis climática por lo que es necesario saber como actuar. Su portavoz Ruth Moyano afirma que ha quedado demostrado que los recursos no se han destinado a la protección de los ciudadanos.

Afirma que casi dos años después de la DANA siguen sin conocer los planes de emergencia de los ayuntamientos y sin recibir formación para saber que hacer cuando se producen fuertes lluvias.