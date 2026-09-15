Aviso naranja el miércoles en Valencia por lluvias de 40 l/m2 en 1 hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido el aviso nivel naranja (peligro importante) para este miércoles en la provincia de Valencia por lluvias que podrían acumular 40 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con posible granizo de entre 3 y 4 centímetros, especialmente en el interior y en el prelitoral.

El aviso estará activo entre las 16:00 y las 23:59 horas, según Aemet, que también ha establecido el aviso amarillo en Valencia por lluvias que podrían acumular 80 l/m2 en doce horas, aunque precisa que estos acumulados podrían darse en solo dos o tres horas.

Asimismo, ha establecido el aviso amarillo (peligro bajo) en el sur de Castellón por lluvias y tormentas que podrían acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora.