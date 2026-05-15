El fin de semana empieza con viento fuerte y lluvias para ir a cielo nuboso y viento flojo

El fin de semana comienza este viernes en la Comunitat Valenciana con viento muy fuerte en el interior norte de Castellón, que proseguirá el sábado y amainará el domingo, y con chubascos moderados en el sur de Valencia y norte de Alicante, que darán paso a cielo poco nuboso el sábado y a intervalos de nubes el domingo.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes el cielo registrará intervalos nubosos, más abundantes en las horas centrales del día, y se esperan chubascos moderados ocasionalmente con tormenta, en el sur de Valencia y especialmente en el norte de Alicante, que no se descarta que puedan ser localmente fuertes.

Las temperaturas irán en descenso, localmente notable en las máximas del interior, y el viento soplará flojo a moderado del noroeste, con rachas muy fuertes en el interior norte de Castellón a últimas horas del día.

Fin de semana

Para el sábado se espera cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte, y temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso en el interior y en el litoral con pocos cambios o en ligero descenso. El viento soplará del noroeste flojo a moderado en el extremo norte, sin descartar intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas, y flojo en el resto, mientras que por la tarde tenderá a flojo a moderado del sureste.

El domingo habrá intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte, donde no se descarta algún chubasco aislado ocasionalmente con tormenta por la tarde; temperaturas mínimas en ascenso ligero y máximas con cambios ligeros, y viento flojo de dirección variable, con predominio de las componentes sur y este en horas centrales.