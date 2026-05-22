Fin de semana con cielo despejado y altas temperaturas en la Comunitat Valenciana

El fin de semana aterriza en la Comunitat Valenciana con un tiempo estable, casi veraniego, con cielo despejado y altas temperaturas que rozarán casi los 30 grados en varios puntos del territorio, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este viernes el cielo estará despejado, excepto intervalos de nubes bajas y posibilidad de bancos de niebla en el litoral de Castellón y Valencia a primeras horas; las temperaturas ascenderán de forma ligera y el viento será flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a sureste al mediodía.

El sábado seguirá el cielo despejado, excepto intervalos de nubes bajas y posibilidad de bancos de niebla en el litoral de Castellón y Valencia a primeras horas; las temperaturas se mantendrán sin cambios y el viento soplará flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía.

El domingo también se prevé un cielo despejado o poco nuboso, excepto intervalos de nubes bajas y posibilidad de bancos de niebla en el litoral de Castellón y Valencia a primeras horas; las temperaturas mínimas no experimentarán cambios y las máximas bajarán ligeramente, y el viento será flojo de dirección variable o en calma por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía.