Feijóo reconoce que instó al expresident Carlos Mazón a ligar su continuidad al éxito de la reconstrucción

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana de 2024 que ninguna administración estuvo a la altura en la gestión de la emergencia. Ha reiterado que el gobierno central tenía que haber declarado la emergencia nacional y que el único que asumió responsabilidades fue el gobierno valenciano.

Feijóo ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar como la máxima responsable de la tragedia por no facilitar una información adecuada y puntual el día de la DANA. Además ha lamentado que sus responsables no acudieran de manera presencial al CECOPI. Sin embargo ha alegado que el entonces president Carlos Mazón no tenía la obligación de asistir a dicha reunión y ha reconocido que le instó a ligar su continuidad al éxito de la reconstrucción.

Ha sugerido a los miembros de la Comisión a que soliciten los mensajes de los ministros y cargos del Gobierno Central para confirmar que estuvieron pendientes de la emergencia en Valencia. En su caso ha insistido en que no ha borrado mensajes porque no tiene nada que ocultar. Gabriel Rufián le ha recordado la falta de empatía y respeto hacia las victimas de los populares.

La sesión se ha desarrollado con un tono tenso y con constantes comparaciones por parte de Feijoo con el accidente de Adamuz en lo que se refiere a la falta de dimisiones. Ha asegurado que mantiene el mismo estándar para pedir una dimisión sea del partido que sea.