Barro, muebles destrozados y muchas horas de limpieza. La nueva realidad de los afectados por el temporal ADAM

Los vecinos de las localidades de La Safor y La Marina Alta afectados por la DANA ADAM han vuelto a levantarse este miércoles para seguir limpiando y sacando barro de calles, viviendas y vehículos que fueran arrasados por el agua. Es la imagen que encontramos si nos paseamos por estas poblaciones que intentan poco a poco ir volviendo a la normalidad.

En Oliva, el equipo de limpieza municipal trabaja sin descanso para despejar la vía pública, como contaba a Onda cero una de sus trabajadoras. Paralelamente, la ayuda para los afectados sigue llegando de otros puntos de la Comunitat como la que ha ido a ofrecer Pepe desde Paiporta.

Mientras, los afectados que han perdido sus propiedades siguen recibiendo asistencia en los centros habilitados en todas las poblaciones. Algunos esperan poder ir pronto a limpiar su casa, otros, como Paul, de Republica Checa que estaba aquí de vacaciones, busca como poder volver a su país.

El Consell ha anunciado este miércoles que ampliará a otros nueve municipios las ayudas a los afectados por la DANA Adam. Las poblaciones son; L'Alqueria de la Comtessa, Almiserat, Ròtova, Ador, Rafelcofer, Beniarjó, Benirredrà, Guardamar de la Safor y Tavernes de la Valldigna.