La EMT licita la construcción de su nueva cochera en Safranar

LEER MÁS Catalá retoma el proyecto para construir una tercera cochera de la EMT en València

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha licitado las obras de construcción de la nueva cochera prevista en el barrio de Safranar. Será la tercera instalación de este tipo de la compañía, que ya dispone de un Depósito Norte junto a la calle Ingeniero Fausto Elio y de las cocheras de San Isidro.

El contrato de obras ha salido a licitación por importe de 5,8 millones de euros y con un plazo de ejecución previsto de 5 años. La nueva cochera estará ubicada en unos terrenos de más de 16.00 metros cuadrados situados entre la V30 y el Cementerio General.

Estará, por tanto, muy cerca de la actual cochera de San Isidro, con la quedará conectada mediante un vial cuya construcción también se incluye en el contrato licitado. El acceso al nuevo depósito de Safranar se realizará mediante el ramal de servicio de la V30, desde las instalaciones de San Isidro. El presidente de la EMT y concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, explicó en su día que tendrá capacidad para más de 70 autobuses:

El nuevo depósito de Safranar permitirá hacer frente al aumento de la flota de autobuses de la EMT, que prácticamente se ha quedado sin espacio de aparcamiento en sus otras dos cocheras. Además, las nuevas instalaciones se construirán ya preparadas para la recarga de autobuses eléctricos, que cada vez son más numerosos en la flota de la compañía.